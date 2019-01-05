6 Rus denizci Benin'de kaçırıldı

Panama bayraklı MSC Mandy gemisinde çalışan 6 Rus denizcinin, Batı Afrika ülkesi Benin kıyılarında korsanlar tarafından kaçırıldığı duyuruldu. Rusya'nın Benin Büyükelçiliği kaçırılma vakasını doğruladı. Büyükelçilik gemide 20 Rusya, 4 Ukrayna ve 2 Gürcistan vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Kaçırılan kişilerin kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan, marinel başı, kaynakçı ve aşçı olduğu ifade edildi.
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