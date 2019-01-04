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  • 05.01.2019 04:56
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 04:57

Trump'ın ile Temsilciliği'ne atandı

Brett McGurk'ün istifası sonrasında ABD Başkanı ile Temsilciliği'ne halen ABD Özel Temsilciliği görevini yürüten atandı.

McGurk'ün yerine James Jeffrey atandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino yaptığı yazılı açıklamada "Büyükelçi , karşıtı Küresel Koalisyon Özel Temsilciliği görevini yürütecek." ifadesine yer verdi.

Jeffrey'nin Özel Temsilciliğini de sürdüreceğine dikkati çeken Palladino, "Büyükelçi Jeffrey Dışişleri Bakanlığı ile DEAŞ karşıtı küresel koalisyon arasındaki ilişkileri ve DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesi dahil ABD'nin Suriye ve 'taki hedefleriyle tutarlı bir şekilde ortak ve müttefiklerimizle koordinasyon içinde Başkan Trump'ın Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesini uygulama konusunda koordinasyon sağlayacak." ifadelerini kullandı.



McGURK'ÜN YERİNE ATANDI
ABD Başkanı DEAŞ ile Temsilciliği görevini eski Büyükelçi Brett McGurk yürütüyordu.

McGurk, Irak'ı etnik ve mezhep temelli bir kaos ülkesine dönüştürüp DEAŞ'a zemin hazırlayan 5 yıllık deneyiminin ardından Suriye'de terör örgütü YPG/PKK öncelikli politikalara imza atmıştı.

Irak'ın federal yapısının mimarı olarak bilinen McGurk, Suriye'ye Irak modelini dayatmaya çabaladı ve Suriye'nin kuzeyinde PKK tekelindeki yapıyı benimsemişti.

Mcgurk, ABD yönetiminin, 19 Aralık'ta Suriye'den çekilme kararı almasının ardından istifa etmişti.

ABD Başkanı ise istifanın ardından, "Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor." değerlendirmesini yapmıştı.

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