Bugünkü
Takvim

Nihayet katili idam ettiler

Nihayet katili idam ettiler
Çin'in Gansu eyaletinde 1988 ila 2002 yıllarında 11 kadını öldürmekle suçlanan Gao Çıngyong adlı seri katil, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde idam edildi. Ağustos 2016'da tutuklanan Gao, geçen yıl mart ayında çıktığı mahkemede tecavüz, soygun, cinayet ve cesetleri istismar etmekle suçlanmış ve idam cezasına mahkum edilmişti. Birçok ülkeden binlerce kişi, Gao'nun idam edilmesini talep etmişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriNihayet katili idam ettiler
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar