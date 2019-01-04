Nihayet katili idam ettiler

Çin'in Gansu eyaletinde 1988 ila 2002 yıllarında 11 kadını öldürmekle suçlanan Gao Çıngyong adlı seri katil, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde idam edildi. Ağustos 2016'da tutuklanan Gao, geçen yıl mart ayında çıktığı mahkemede tecavüz, soygun, cinayet ve cesetleri istismar etmekle suçlanmış ve idam cezasına mahkum edilmişti. Birçok ülkeden binlerce kişi, Gao'nun idam edilmesini talep etmişti.
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