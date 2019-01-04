Korkunç cinayet

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversitede tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 ila 22 yaşlarındaki iki Türk Buket Y. ve Zeynep H, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kendilerinden üç gündür haber alamayan bir arkadaşlarının dün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, öğrencilerin boğazlarının kesildiğini tespit etti. Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi. Görüntülerde evin dağınık olduğu görüldü.