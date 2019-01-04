İngiliz Independent gazetesinin BMG Araştırma Şirketi'ne anket yaptırdı. Kraliyet tahtında kimi görmek istediklerini sordu. Anket sonuçlarına göre, İngilizler'in yüzde 46'sı tahtın birinci varisi Prens Charles'ın tahtan çekilerek büyük oğlu Cambridge Dükü Prens William'ın kral olmasını istedi. Yüzde 20 oranındaki bir kesim ise 70 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın eşi Camilla'nın Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından kraliçe olmasını tercih etti. Charles ise yüzde 11'le üçüncü sırada kaldı. Bu arada Prens William'ın çocukları Charlotte ve George için de oy verildi.
İngilizler Prens Charles'ı tahta görmek istemedi. Oğlu William veya eşi Camilla'nın Elizabeth'ten sonraki isim olmasını tercih etti
İngilizler Prens Charles'ı tahta görmek istemedi. Oğlu William veya eşi Camilla'nın Elizabeth'ten sonraki isim olmasını tercih etti
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