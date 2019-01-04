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Gözaltı çakma şoföre

Gözaltı çakma şoföre
SARI Yelekliler'i 'un emri ile sokağa çağıran Eric Drouet, Paris'te gözaltına alındı... Kendisini kamyon şoförü olarak tanıtan ve aç olduğu için Sarı Yelekliler'i örgütlediğini iddia eden , yasadışı gösteri organize etmekle suçlandı. Daha önce de gösterilerde tahta bir sopa taşıdığı için silah taşıma suçlaması yöneltilen Drouet'nin, geçen ayki gösteriler sırasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Champs-Elysees Bulvarı'na doğru giderken gözaltına alındığı belirtildi. Drouet'nin "D sınıfı bir silah taşıma suçlamasından" 5 Haziran'da mahkemeye çıkacağı açıklandı.
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