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  • 04.01.2019 18:05
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 18:11

Başkanı 'a terlik şoku! Fena alay ettiler...

Başkanı 'ın çelişkili ifadeler kullandığını vurgulamak isteyen tasarımcı , ABD başkanının tweet'lerinin yer aldığı terlikler hazırladı.

Trump'ın tweetleri terlik olursa!

Başkanı 'ın birbiriyle çelişen ifadeler kullandığını vurgulamak isteyen tasarımcı , ABD başkanının tweet'lerinin yer aldığı terlikler hazırladı.

Terliklerden birinde bulunan tweet, diğerini yalanlar nitelikte. Bu ilginç konseptin bazı örnekleri şunlar:

"Unutmayın, bu güvenilmez medyanın "kendisi size kaynaklardan aldığımız bilgiye göre…" diyorsa inanmamalısınız. Eğer o kaynağın adını söylemiyorlarsa öyle bir kaynak zaten yoktur."

"Aşırı derecede güvenilir bir kaynak ofisimi aradı ve bana 'nın doğum sertifikasının sahte olduğunu söyledi."

"Çok aptal başkanımıza tekrar söylüyorum: 'ye saldırmayın. Eğer saldırırsanız çok kötü şeyler olacak ve bu savaştan ABD hiçbir şey kazanmayacak."

"Yüce ordumuzdaki erkek ve kadınlarımızı Suriye saldırısında ABD'yi ve dünyayı çok iyi bir şekilde temsil ettikleri için tebrik ediyorum."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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