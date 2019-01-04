ABD Başkanı Donald Trump'ın birbiriyle çelişen ifadeler kullandığını vurgulamak isteyen tasarımcı Sam Morrison, ABD başkanının tweet'lerinin yer aldığı terlikler hazırladı.

Terliklerden birinde bulunan tweet, diğerini yalanlar nitelikte. Bu ilginç konseptin bazı örnekleri şunlar:





"Unutmayın, bu güvenilmez medyanın "kendisi size kaynaklardan aldığımız bilgiye göre…" diyorsa inanmamalısınız. Eğer o kaynağın adını söylemiyorlarsa öyle bir kaynak zaten yoktur."

"Aşırı derecede güvenilir bir kaynak ofisimi aradı ve bana Barack Obama'nın doğum sertifikasının sahte olduğunu söyledi."





"Çok aptal başkanımıza tekrar söylüyorum: Suriye'ye saldırmayın. Eğer saldırırsanız çok kötü şeyler olacak ve bu savaştan ABD hiçbir şey kazanmayacak."

"Yüce ordumuzdaki erkek ve kadınlarımızı Suriye saldırısında ABD'yi ve dünyayı çok iyi bir şekilde temsil ettikleri için tebrik ediyorum."



