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  • 04.01.2019 01:24

Son dakika: 'den "Kaşıkçı i" açıklaması

sözcülerinden : Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Son gelişmeleri izliyoruz ve çağrımız değişmedi.

BM'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Birleşmiş Milletler sözcülerinden , Suudi gazeteci 'nın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, ''kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma" çağrısını yineledi.

Haq, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, 'nin, e kurban giden Kaşıkçı davasının duruşmasını takip edip etmediğine yönelik sorusu üzerine ''Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Son gelişmeleri izliyoruz ve çağrımız değişmedi.'' ifadelerini kullandı.

'ın Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün Suudi Arabistan'da başlanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

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