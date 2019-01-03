Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili gelişmeleri izlediklerini belirterek, ''kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma" çağrısını yineledi.
Haq, günlük basın brifinginde AA muhabirinin, BM'nin, cinayete kurban giden Kaşıkçı davasının duruşmasını takip edip etmediğine yönelik sorusu üzerine ''Kapsamlı, açık ve şeffaf soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Son gelişmeleri izliyoruz ve çağrımız değişmedi.'' ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün Suudi Arabistan'da başlanmıştı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.
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