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  • 03.01.2019 20:14

Son dakika: çekilirse da 'dan çekilecek

Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, "'nin ’daki askerlerini geri çekmesi durumunda Bulgaristan da askerlerini geri çekecek" dedi. Karakaçanov, Bulgaristan’ın Afganistan’a 37. kez asker yolladığını dile getirerek, "Bundan sonra Afganistan’daki temsilini artırmaya da ihtiyaç duymayacak." ifadesini kullandı.

Açıkladılar! Onlar da çekilecek...

'da dönüşümlü olarak görev yapan 158 Bulgar askerinin ülkeye dönüşü dolayısıyla Plevne kentinde düzenlenen karşılama törenine katılan Karakaçanov, yaptığı açıklamada, müttefiki 'nin Afganistan'dan çekilmekten yana bir politika izlemesi durumunda ülkesinin de bu ülkede artık bir işi olmayacağını belirtti.

"37. KEZ ASKER YOLLADIK"
Ülkesinin Afganistan'a gönderdiği yeni birliğin 160 kişilik olacağını duyuran Karakaçanov, 'ın Afganistan'a 37. kez asker yolladığını dile getirerek, "Bence ülkemiz bundan sonra Afganistan'daki temsilini artırmaya da ihtiyaç duymayacak." ifadesini kullandı.

"NATO ZİRVESİNDE MASAYA YATIRILMALI"
Konunun, NATO ülkeleri Savunma Bakanları Zirvesi'nde tüm ciddiyetiyle masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Karakaçanov, "Eğer bazı ülkeler Afganistan'daki askerini geri çekmeyi planlıyorsa, biz de bu konudaki politikamızı gözden geçirmeliyiz. ABD'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekmesi durumunda Bulgaristan da askerlerini geri çekecek." dedi.

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