Norveç Başbakanı Erna Solberg'ten 2 çocuk çağrısı

Dünyanın en güzel kadınlarının bulunduğu ülkeler arasında gösterilen Norveç'te doğum oranı azaldı. Hükümet alarm düğmesini bastı. Norveç Başbakanı Erna Solberg, Norveçli kadınların ortalama 1.6 çocuk yaptığını belirterek, sayının artmaması durumunda refah sisteminin tehlikeye gireceğini açıkladı. Solberg, Norveçli kadınlara, 2 çocuk yapmaları için çağrı yaptı. 58 yaşındaki Erna Solberg iki çocuk annesi.