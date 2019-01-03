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  • 03.01.2019 21:27

'da alarmı! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

’da giderek yayılan virüsü sebebi ile 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Komşuda alarm! Ölü sayısı artıyor...

'da görülen ve giderek etki alanını artıran virüsü sebebi ile ülke genelinde 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Gürcistan Hastalık Kontrolu ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, ülkede 144 grip vakasının görüldüğünü bunlardan 140'ın domuz gribi olduğunu belirtti.

Domuz gribinden ölen 5 kişinin ise ülkenin güneybatı kesiminde yer alan Acara Özerek Cumhuriyeti'nden, 1 kişinin ise batı bölgesindeki Kutaisi kentinden olduğu kaydedildi. Gori kentinde hayatını kaybeden bir kişide ise domuz gribi şüphesi olduğu ve araştırmaların devam ettiği aktarıldı.

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