Son dakika: Danimarka'da tren kazası meydana geldi
Son dakika haberine göre; Danimarka'da bulunan Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan köprü üzerinde feci bir tren kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, kaza sonrasında bölge trafiğe kapatıldı.
Danimarka'da meydana gelen tren kazasında çok sayıda ölü var.
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