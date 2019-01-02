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  • 02.01.2019 12:25
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 12:38

Son dakika: Danimarka'da tren kazası meydana geldi

Son dakika haberine göre; Danimarka'da bulunan Zealand ve Fyn adalarını birbirine bağlayan köprü üzerinde feci bir tren kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, kaza sonrasında bölge trafiğe kapatıldı.

Danimarka'da meydana gelen tren kazasında çok sayıda ölü var.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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