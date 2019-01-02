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  • 02.01.2019 20:58

Son dakika: 'den ’ye tehdit gibi uyarı

li Amiral Lou Yuan, ile Güney Çin denizindeki anlaşmazlığa Çin’in 2 Amerikan uçak gemisi taşıyıcısını batırarak son verebileceğini, ancak bunun 10 bin kişinin ölümüne mal olabileceği uyarısını yaptı.

Çin'den ABD’ye tehdit gibi uyarı

Tayvan Haber Ajansının aktardığı habere göre, Askeri Bilimler Akademisi direktörü Tuğamiral Lou Yuan, Çinin Shenzhen kentinde düzenlenen üst düzey askeri zirvesinde yaptığı konuşma yaptı.

Yuan konuşmasında, Çinin bir Amerikan uçak gemisi taşıyıcısını batırmasının uçak gemisinde görevli 5 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini; ikisinin batırılması durumunda ise bu sayının 10 bine çıkabileceğini söyledi.

Çinli Amiral nin en büyük korkusunun zayiat vermek olduğunu da ekledi.

'da yayın yapan news.com.au haber sitesinin aktardığı haberde Çinli Amiral ABD'nin en büyük korkusunun zayiat vermek olduğunu da vurgulayarak Amerikanın nasıl korktuğunu göreceğiz ifadelerini kullandı.

ABD 5 SUİSTİMALE AÇIK
Amiral Yuan, konuşmasında ABD'nin 5 suistimale açık olduğunu bunların da ', para, yetenek, seçim sistemi ve düşman korkusu' olduğunu savundu. Yuan ayrıca, Çinin gücünü düşmanının bu eksikliklerine saldırarak kullanması gerektiğini belirtti.

Yuan şunları söyledi: "ABDnin donanması Tayvanda durmayı cüret ederse Çin Halk Cumhuriyeti ordusu ulusal birliğini desteklemek için adayı işgal eder"

Güney Çin denizi sahip olduğu petrol ve gaz zenginliği dolayısıyla Çin ve ABDnin geri çekilmeyi reddettiği ve anlaşmazlık yaşadığı bir bölge.

Tayvan, , Vietnam, ve Brunei, Güney Çin denizinin bir bölümüne sahip olduğunu iddia ederken ABD ise bu ülkeleri askeri gücüyle geri çekmeye hazırlanıyor.

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