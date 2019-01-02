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  • 02.01.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 02.01.2019 13:22

'den 'ye zehir zemberek sözler! İki gemiyi batırırız, 10 bin kişi ölür...

li Amiral Lou Yuan, ile Güney Çin denizindeki anlaşmazlığa Çin’in iki Amerikan uçak gemisi taşıyıcısını batırarak son verebileceğini ancak bunun 10 bin kişinin ölümüne mal olabileceği uyarısını yaptı.

Zehir zemberek sözler! 10 bin kişinin ölümüne mal olur...

Tayvan Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Askeri Bilimler Akademisi direktörü Tuğamiral Lou Yuan, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen üst düzey askeri zirvesinde yaptığı konuşma yaptı.

"10 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR"
Yuan konuşmasında, Çin'in bir Amerikan uçak gemisi taşıyıcısını batırmasının uçak gemisinde görevli 5 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini; ikisinin batırılması durumunda ise bu sayının 10 bine çıkabileceğini söyledi.

"ABD'NİN EN BÜYÜK KORKUSU..."
Çinli Amiral 'nin en büyük korkusunun zayiat vermek olduğunu da ekledi.

'da yayın yapan news.com.au haber sitesinin aktardığı haberde Çinli Amiral ABD'nin en büyük korkusunun zayiat vermek olduğunu da vurgulayarak ''Amerika'nın nasıl korktuğunu göreceğiniz'' ifadelerini kullandı. Amiral Yuan, konuşmasında ABD'nin beş suistimale açık olduğunu bunların da 'ordu, para, yetenek, seçim sistemi ve düşman korkusu' olduğunu savundu. Yuan ayrıca, Çin'in gücünü düşmanının bu eksikliklerine saldırarak kullanması gerektiğini belirtti.

Yuan şunları söyledi, "ABD'nin donanması Tayvan'da durmayı cüret ederse Çin Halk Cumhuriyeti ordusu ulusal birliğini desteklemek için adayı işgal eder" dedi.

Güney Çin denizi sahip olduğu petrol ve gaz zenginliği dolayısıyla Çin ve ABD'nin geri çekilmeyi reddettiği ve anlaşmazlık yaşadığı bir bölge.

Tayvan, Malezya, Vietnam, ve Brunei, Güney Çin denizinin bir bölümüne sahip olduğunu iddia ederken ABD ise bu ülkeleri askeri gücüyle geri çekmeye hazırlanıyor.

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