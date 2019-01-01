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  • 01.01.2019 17:33

Trump'tan tuhaf açıklama: Sizin de ınız kutlu olsun

Başkanı mesajında, "Kıskançlar ve yalan haber yapan medya sizin de yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Trump'tan dikkat çeken yeni yıl mesajı

Başkanı sosyal medya hesabı üzerinden mesajı yayınladı.

Trump, "Kıskançlar ve yalan haber yapan medya da dahil olmak üzere hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2019 Trump deliliği sendromundan muzdarip olmayan herkes için harika bir yıl olacak, sadece sakin olun ve anın tadını çıkarın, ülkemizde harika şeyler oluyor" ifadelerini kullandı.

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