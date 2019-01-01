Michael Schumacher'in ailesi beş yıl önceki kazanın ardından efsane Formula 1 pilotunun sağlık durumu hakkında çok fazla paylaşımda bulunmadı. Kızı Gina, oğlu Mick ve eşi Corinna, ilk kez kazanın detayları hakkında bilgi verdi. Aile, hemen hastaneye kaldırılan Schumacher'in kafa travması sonrası hastanede beyin kanaması geçirdiğini belirtti.
KURTULABİLİRDİ...
Kaza yapan Schumacher'i kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Stephane Bozon ise Schumacher'in kaza yaptığı noktanın ulaşması oldukça zorlu bir bölge olduğunu söyledi. Schumacher'in başını çarptığı kayayı fark eden Bozon, efsane pilotun güvenli bölgenin dışındaki bir alanda kaydığını belirtti. Bozon'un anlatımına göre Schumacher'in kaskı, kayaya çarptığı için ikiye ayrılmıştı. Çok zorlu bir operasyonla olay yerinden alındı. Durumu o kadar kötüydü ki komada bile olsa hayatta kalması adeta mucizeydi. Bozon daha fazla kar yağması halinde Schumacher'in büyük olasılıkla kaza yapmayacağını ve kazaya sebep olan kayanın üzerinden geçip gideceğini ifade etti.
Corrina Schumacher umudunu yitirmiyor.
KURTULABİLİRDİ...
Kaza yapan Schumacher'i kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan Stephane Bozon ise Schumacher'in kaza yaptığı noktanın ulaşması oldukça zorlu bir bölge olduğunu söyledi. Schumacher'in başını çarptığı kayayı fark eden Bozon, efsane pilotun güvenli bölgenin dışındaki bir alanda kaydığını belirtti. Bozon'un anlatımına göre Schumacher'in kaskı, kayaya çarptığı için ikiye ayrılmıştı. Çok zorlu bir operasyonla olay yerinden alındı. Durumu o kadar kötüydü ki komada bile olsa hayatta kalması adeta mucizeydi. Bozon daha fazla kar yağması halinde Schumacher'in büyük olasılıkla kaza yapmayacağını ve kazaya sebep olan kayanın üzerinden geçip gideceğini ifade etti.
Corrina Schumacher umudunu yitirmiyor.
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