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  • 01.01.2019 19:43

'da ve ların üzerine araç sürüldü

Yılbaşı gecesi Bottrop kasabasındaki saldırıda dört göçmen yaralandı, Alman polisi 50 yaşındaki erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Almanya'da bir ırkçı saldırı daha!

'nın kuzeybatısındaki Bottrop kasabası, yılbaşında araç saldırısına sahne oldu.

50 yaşındaki bir Alman erkek, kalabalığın üzerine aracını sürdü.

Saldırıda dört ve vatandaşı yaralandı. Yaralılardan biri hastanede tedavi görüyor.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakaladı. Erkek saldırganın kaçtıktan sonra bu kez bir otobüs durağındaki insanları ezmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Savcılık, saldırıyı soruşturuyor.

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