Almanya'nın kuzeybatısındaki Bottrop kasabası, yılbaşında ırkçı araç saldırısına sahne oldu.

50 yaşındaki bir Alman erkek, kalabalığın üzerine aracını sürdü.

Saldırıda dört Suriyeli ve Afgan vatandaşı yaralandı. Yaralılardan biri hastanede tedavi görüyor.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakaladı. Erkek saldırganın kaçtıktan sonra bu kez bir otobüs durağındaki insanları ezmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Savcılık, saldırıyı soruşturuyor.