ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Suriye ile ilgili bir mesaj paylaştı.
Trump'ın tweetinde şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. DEAŞ neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda DEAŞ kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz"
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