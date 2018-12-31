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  • 31.12.2018 16:22
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 16:54

Son dakika: Trump'tan bir mesajı daha

Twitter hesabından ile ilgili mesaj paylaşan Başkanı , "Yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi." dedi.

Trump'tan bir Suriye mesajı daha

Başkanı , Twitter hesabından ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump'ın tweetinde şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda DEAŞ kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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