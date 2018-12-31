ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Suriye ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump'ın tweetinde şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de yaptığımı bir başkası yapsaydı ulusal kahraman ilan edilirdi. DEAŞ neredeyse bitti. Birliklerimizi yavaş yavaş eve ailelerinin yanına gönderiyoruz aynı zamanda DEAŞ kalıntıları ile savaşmayı sürdürüyoruz"