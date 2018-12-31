"Miss" gibi

ABD'li güzel Sarah Rose Summers, geçtiğimiz haftalarda Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2018'e (Kainat Güzellik Yarışması) katıldı. Tacı takamadı ancak hayatının en önemli teklifini aldı. 24 yaşındaki Summer, yarışma için gittiği Tayland'da sevgilisinin kendisine evlilik teklifinde bulunduğunu ve "Evet" yanıtını verdiğini anlattı.