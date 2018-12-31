İngiltere Kraliçesi Elizabeth, kameraların karşısına geçti. Yeni yıl mesajı verdi. Arkasındaki piyano dikkati çekti. Karede yer alan altın piyanonun Saddam Hüseyin'e ait olduğu belirtildi. Buna göre Körfez İşgali'nin ardından İngiliz birlikleri Saddam Hüseyin'in Bağdat'taki sarayına girdi. Buradaki çok değerli antikaları kargo uçaklarına yükledi. Londra'ya nakletti.
Bu parçaların en değerlisinin 1800'de yapılmış altın bir piyano olduğu belirtildi. İşte o piyanonun Kraliçe'nin arkasındaki piyano olduğu kaydedildi. Değerinin 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Bu arada piyanonun benzerinin Kraliçe tarafından 1990'da bir Arap şeyhine hediye edildiği öğrenildi.
Bu parçaların en değerlisinin 1800'de yapılmış altın bir piyano olduğu belirtildi. İşte o piyanonun Kraliçe'nin arkasındaki piyano olduğu kaydedildi. Değerinin 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Bu arada piyanonun benzerinin Kraliçe tarafından 1990'da bir Arap şeyhine hediye edildiği öğrenildi.
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