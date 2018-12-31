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Kraliçesi Elizabeth'in mesajında detayı

Hingiliz!
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, kameraların karşısına geçti. mesajı verdi. Arkasındaki piyano dikkati çekti. Karede yer alan altın piyanonun 'e ait olduğu belirtildi. Buna göre Körfez İşgali'nin ardından İngiliz birlikleri Saddam Hüseyin'in 'taki sarayına girdi. Buradaki çok değerli antikaları kargo uçaklarına yükledi. 'ya nakletti.



Bu parçaların en değerlisinin 1800'de yapılmış altın bir piyano olduğu belirtildi. İşte o piyanonun Kraliçe'nin arkasındaki piyano olduğu kaydedildi. Değerinin 10 milyon dolar olduğu öğrenildi. Bu arada piyanonun benzerinin Kraliçe tarafından 1990'da bir Arap şeyhine hediye edildiği öğrenildi.
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