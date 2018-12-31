Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 31.12.2018 18:09
  • Son Güncelleme: 31.12.2018 18:13

Çipras'ın 'sahte açılışı' alay konusu oldu!

Başbakanı , Selanik'te henüz tren hatları açılmamış, bilet makinalarının yerine pankart şekline print edilip duvara asılan nun açılışını yaptı. Metro, 2 yıl sonra faaliyete geçecek.

Çipras'ın 'sahte açılışı' alay konusu oldu!

Başbakanı , Selanik'te hazır olmayan istasyonu açılışı yaptı. Metro istasyonunda henüz tren olmamasına rağmen açılış gerçekleşti. Bilet makinalarının yerine ise pankart şeklinde print duvara asıldı. Metro, 2 yıl sonra faaliyete geçecek.

Söz konusu açılış, son yıllarda krizden çıkış bulamayan Yunanistan'da işlerin pek de iyiye gitmediğini gösteriyor. Avrupa Birliği, Yunanistan için sıklıkla mali destek sağlıyor. 'den son kredi dilimini de alan Yunanistan ekonomik istikrarını henüz sağlamış değil.

Yunanistan iflasın eşiğine gelen ekonomisini kurtarmak için AB'den son 8 yılda 273 milyar eurodan fazla yardım aldı. 3 kurtarma paketi halinde verilen bu yardımlar 450 reforma, 10'a yakın hükümete ve Yunan halkını oldukça zorlayan kemer sıkma politikalarına mal oldu. Yunanistan'ın aldığı bu borçları 2060 yılına kadar ödenmesi gerekiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriÇipras'ın 'sahte açılışı' alay konusu oldu!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar