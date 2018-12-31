Dünyaca ünlü oyuncular Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti, 2 yıl önce ilişkilerine son verdi. 6 çocuklu çiftin velayet davası ise hala bitmedi. Zor günler geçiren Pitt, Noel kutlaması için bütün çocuklarını kendi evine davet etti. Ancak 6 çocuğundan sadece 4 tanesi bu davete katılırken, büyük oğlu 17 yaşındaki Maddox ile ondan iki yaş küçük olan Pax Thien, babalarını görmeyi reddetti.
Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki gerilim bitmedi. Bu krize şimdi de çocukları eklendi.
Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki gerilim bitmedi. Bu krize şimdi de çocukları eklendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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