Pakistan Başbakanı İmran Khan, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Perşembe günü Türkiye'ye gidecek olan Başbakan Khan, 2 günlük ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Yanında üst düzey heyet götürecek olan Khan'a, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Kalkınma ve Planlama Bakanı Mahdum Huşro Bahtiyar da eşlik edecek.
Başbakanlıkça yapılan açıklamada, iki liderin bütün alanlardaki ikili ilişkileri görüşeceği bildirildi.
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