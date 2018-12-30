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  • 30.12.2018 18:06

Pakistan Başbakanı İmran Khan 'ye geliyor

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Perşembe günü ’ye 2 günlük resmi ziyaret düzenleyerek, ile bir araya gelecek.

İmran Khan Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı İmran Khan, 'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Perşembe günü Türkiye'ye gidecek olan Başbakan Khan, 2 günlük ziyareti kapsamında ile görüşecek.

Yanında üst düzey heyet götürecek olan Khan'a, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Kalkınma ve Planlama Bakanı Mahdum Huşro Bahtiyar da eşlik edecek.

Başbakanlıkça yapılan açıklamada, iki liderin bütün alanlardaki ikili ilişkileri görüşeceği bildirildi.

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