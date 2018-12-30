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'e motor sesiyle terapi uygulandı

Ailesi, ’in evini ne çevirdi. Uzmanlar ünlü pilotun kullandığı Ferrari’nin motor sesiyle terapi uyguladı. Schumacher olumlu tepki verdi.

Motorterapi

2013 yılında Fransız Alpler'inde kayak yaparken düşerek beyin kanaması geçiren ve o günden beri komada olan efsane F1 pilotu 'in iyileştiği ve yürümeye başladığı iddia edildi. Bu iddia ne yalanlandı ne de doğrulandı. Ancak Alman Bild gazetesi bu iddiayı kuvvetlendirecek bir haber yaptı.



Schumacher ailesinin ünlü pilot için evlerini ne çevirdiğini iddia eden gazete, birçok uzmanın evde 24 saat uğraşarak Michael'ı ayağa kaldırmak için çalıştığını belirtti. Gazeteye göre her saniye kendisini iyi hissetmesi ve tekrar hayata dönmesi için uğraş verilen ünlü sporcuya sık sık yıllarca kullandığı Ferrari'nin F1 aracının motor sesi dinletildiği ve Schumacher'in bu sese çok olumlu tepki verdiği iddia edildi.




Michael Schumacher'in kızı Gina rode yarışlarında büyük başarı gösteriyor.




Oğul , Formula 3 yarışlarında babasının izinden gidiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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