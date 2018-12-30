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  • 30.12.2018 18:10
  • Son Güncelleme: 30.12.2018 18:13

'ta 2 İskandinav turistin öldürülmesiyle ilgili yeni gözaltı

'ta öldürülen İskandinav turistlerin katliamından sorumlu olduğu düşünülen ve vatandaşlığı bulunan bir kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.



Fas istihbaratı sözcüsü ülkenin başkenti Rabat'ta, Atlas Dağları'nda başları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Uelandhakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada Faslı yetkililerin İsviçre ve İspanya vatandaşlığına sahip bir kişinin, cinayeti işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

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