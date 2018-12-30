Fas istihbaratı sözcüsü ülkenin başkenti Rabat'ta, Atlas Dağları'nda başları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Uelandhakkında açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada Faslı yetkililerin İsviçre ve İspanya vatandaşlığına sahip bir kişinin, cinayeti işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
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