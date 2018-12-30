ABD'den İsrail'e büyük darbe!

İsrailli bir yetkili, ABD Savunma Bakanı James Mattis'in İsrail ile Hırvatistan arasında 12 adet F-16 uçağının satışıyla ilgili olarak anlaşmayı engellediğini açıkladı.

Yetkili, ''Başbakan Benjamin Netanyahu, istifasından iki hafta önce Mattis ile konuştu. Netanyahu, Mattis'ten ABD'nin anlaşma şartlarını yumuşatmasını istedi. Mattis ise Netanyahu'ya İsrail için birkaç konuda esneklik gösterildiğini, ancak bu anlaşmayla ilgili herhangi bir şeyin yapılamayacağını ve bu sebeple Hırvatistan'dan özür dilemesini ve yoluna devam etmesi'' gerektiğini söyledi.

İsrail'in, Hırvatistan'ı uçakları almaya ikna etme çabalarının bir parçası olarak F-16'ları gelişmiş İsrail yapımı elektronik sistemlerle donatmak istemesinin Trump yönetimini kızdırdığı bildiriliyor.

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic geçtiğimiz Temmuz ayında F-16 savaş uçaklarını incelemek için İsrail'i ziyaret etmiş ve ''İlk iki uçağı 2020 yılında Hırvatistan semalarında görmeyi arzuluyoruz. Bu tedarik Hırvatistan Hava Kuvvetleri için ileriye yönelik büyük bir teknolojik adımdır. İsrailli pilotların sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi Hırvat pilotlarla paylaşmaları bizim için çok önemlidir'' açıklamasında bulunmuştu.

Hırvatistan, F-16'ları hizmetteki eski Sovyet yapımı Mikoyan MiG-21 uçaklarının yerine alacaktı.