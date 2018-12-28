ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump, Irak'ın batısındaki Anbar Vilayeti'nde yer alan Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etti. ABD'li askerlerle bir araya geldi. Trump çifti daha sonra Almanya'ya geçti. Hem ABD'nin hem de NATO'nun en büyük üssü olan Ramstein Hava Üssü'nü ziyaret etti. Dünyanın polisi olmayı bırakacağını söyleyen Trump'ın, Irak ziyaretini Bağdat hükümetine dahi bildirmeden gerçekleştirdiği kaydedildi.
VİETNAM RAPORU!
New York Times gazetesi, Trump'ın babası Fred Trump'ın, kiracısı olan bir doktorla anlaşarak oğlunun ayak kemiğinde çıkıntı olduğuna dair sağlık raporu aldığını yazdı. Bu rapor sayesinde Trump'ın Vietnam Savaşı'na gitmediği belirtildi. Doktorun kızı Elysa Braunstein, "Freud Trump, babamın tüm işlerini hallederdi" dedi.
İSRAİL'İN PARASINI BİZ VERİYORUZ
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Trump dün Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin dönüşünde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusuna "İsrail'e her yıl 4,5 milyar dolar veriyoruz" cevabını verdi.
Melania Trump'ın gece vakti yine güneş gözlüğü takması dikkat çekti.
VİETNAM RAPORU!
New York Times gazetesi, Trump'ın babası Fred Trump'ın, kiracısı olan bir doktorla anlaşarak oğlunun ayak kemiğinde çıkıntı olduğuna dair sağlık raporu aldığını yazdı. Bu rapor sayesinde Trump'ın Vietnam Savaşı'na gitmediği belirtildi. Doktorun kızı Elysa Braunstein, "Freud Trump, babamın tüm işlerini hallederdi" dedi.
İSRAİL'İN PARASINI BİZ VERİYORUZ
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Trump dün Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin dönüşünde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusuna "İsrail'e her yıl 4,5 milyar dolar veriyoruz" cevabını verdi.
Melania Trump'ın gece vakti yine güneş gözlüğü takması dikkat çekti.
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