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  • 28.12.2018 09:26

Son ler: 'da şiddetli deprem

haberine göre 'nın Batı Papua eyaletinin başkenti Manokwari yakındalarında 6,1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Endonezya'da şiddetli deprem

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, merkez üssü eyaletin başkenti Manokwari'nin 55 kilometre güneyi olan yer sarsıntısının 26 kilometre derinlikte gerçekleştiği duyuruldu.

sonrası, BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık bin 500 kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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