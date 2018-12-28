Putin'in lüks uçağının içi görüntülendi!

ÇOK merak edilen ancak detaylarının bir türlü paylaşılamadığı Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçağı nihayet görüntülendi. Kapalı kapılar ardında kalan sırlar ortaya çıktı. Rusya genelinde hasta çocukların hayallerini gerçekleştirme amacıyla hizmet veren 'Dream With Me' projesi kapsamında 15 yaşındaki Arslan Kaipkulov, özel olarak düzenlenen gezide Putin'in özel uçağı Ilyushin Il-96-300'ü gezdi ve hediye edilen kamera ile çeşitli görüntüler çekti. En büyük hayalini gerçekleştirdi. Uçaklara meraklı olan Kaipkulov sayesinde Putin'in altın kaplama tuvaletli, özel şarap stoklu ve çift kişilik yatak içeren 390 milyon sterlin değerindeki uçağının görüntülenmiş oldu. Arslan, "Bu, ülkenin en gizli uçağı ve bu uçakta bulunmak benim için bir onurdur" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli toplantıları burada gerçekleştiriyor.
Putin'in lüks uçağında bulunan altın kaplama tuvalet, görenleri şaşırttı.
Nadir görülen bir hastalık olan bağışıklık yetersizliğiyle mücadele eden Arslan Kaipkulov'un uçak ziyareti esnasında Putin uçakta yer almadı ancak gençle Kremlin'den telefon konuşması gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli toplantıları burada gerçekleştiriyor.
Putin'in lüks uçağında bulunan altın kaplama tuvalet, görenleri şaşırttı.
Nadir görülen bir hastalık olan bağışıklık yetersizliğiyle mücadele eden Arslan Kaipkulov'un uçak ziyareti esnasında Putin uçakta yer almadı ancak gençle Kremlin'den telefon konuşması gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.