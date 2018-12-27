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Trump’tan ’a sürpriz ziyaret

Trump’tan Irak’a sürpriz ziyaret
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania, 'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz yaptı. Noel ziyareti kapsamında askerler ile buluşan Trump, "'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak. Irak'tan çekilme planımız yok. Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz. Suriye'de 'ı yendik, Erdoğan ile konuştum, O da DEAŞ'ı yenmek istiyor ve yapacak. Komutanlar Suriye'de kalmak için ek süre talep etti, kabul etmedim" dedi.

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