Trump’tan Irak’a sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania, Irak'taki Amerikan ordu birliklerine sürpriz yaptı. Noel ziyareti kapsamında askerler ile buluşan Trump, "Suriye'den çekilme konusunda birçok insan benim gibi düşünmeye başlayacak. Irak'tan çekilme planımız yok. Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz. Suriye'de DEAŞ'ı yendik, Erdoğan ile konuştum, O da DEAŞ'ı yenmek istiyor ve yapacak. Komutanlar Suriye'de kalmak için ek süre talep etti, kabul etmedim" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.