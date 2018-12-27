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  • 27.12.2018 13:09
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 13:42

: Büyükelçiliğini yeniden açıyor

Reuters haber ajansının haberine göre () 'daki Büyükelçiliğini yeniden açma kararı verdi. BAE yönetimi henüz bir açıklama yapmazken, kararı tarafı duyurdu.

BAE'den flaş Suriye kararı

Haberalma Bakanlığı, 'nin Suriye'nin başkenti 'daki büyükelçilik binasını 27 Aralık Perşembe günü itibariyle yeniden açacağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam'daki büyükelçilik binası 2011 yılından bu yana hizmet vermiyordu. 'li yetkililer, Suriye tarafından yapılan açıklama için henüz yorumda bulunmadı.

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