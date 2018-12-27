Suriye Haberalma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik binasını 27 Aralık Perşembe günü itibariyle yeniden açacağını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam'daki büyükelçilik binası 2011 yılından bu yana hizmet vermiyordu. BAE'li yetkililer, Suriye tarafından yapılan açıklama için henüz yorumda bulunmadı.
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