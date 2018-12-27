Son dakika... Atina'da bombalı saldırı

Yunanistan devlet televizyonu TV ERT, başkent Atina'da bir kilise önünde infilak eden bomba sebebiyle bir polisin yaralandığını duyurdu. TSİ 06:00'da Aziz Dionysios Kilisesi'nin önünde meydana gelen patlama sebebiyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.