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  • 27.12.2018 09:34
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 09:52

Son dakika... Atina'da bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önünde patlayan bomba sebebiyle bir polis yaralandı.

Atina'da bombalı saldırı

Yunanistan devlet televizyonu TV ERT, başkent Atina'da bir kilise önünde infilak eden bomba sebebiyle bir polisin yaralandığını duyurdu. TSİ 06:00'da Aziz Dionysios Kilisesi'nin önünde meydana gelen patlama sebebiyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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