Son dakika... Atina'da bombalı saldırı

Yunanistan devlet televizyonu TV ERT, başkent Atina'da bir kilise önünde infilak eden bomba sebebiyle bir polisin yaralandığını duyurdu. TSİ 06:00'da Aziz Dionysios Kilisesi'nin önünde meydana gelen patlama sebebiyle yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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