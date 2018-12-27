Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 27.12.2018 11:20
  • Son Güncelleme: 27.12.2018 11:23

'dan ABD'ye uyarısı: Karışmayın!

, ABD'ye ’daki taht sırasına karışmaması için uyarıda bulundu.

Rusya'dan ABD'ye Suudi Arabistan uyarısı

, ABD'ye 'daki taht sırasına karışmaması uyarısında bulundu. Açıklama, Rusya Devlet Bakanı 'in Ortadoğu Özel Temsilcisi'nden geldi. Mihail Bogdanov, 'da yaptığı konuşmada Cemal Kaşıkçı cinayeti yüzünden baskı altında olan Muhammed Bin Selman'ın Suudi Arabistan Kralı olma hakkını savundu:

"Tabii ki her türlü müdahaleye karşıyız. Suudi Arabistan halkı ve yönetimi, bu tarz soruları kendileri cevaplamalı."

Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yardımcısı olan Bogdanov, "Kral bir karar aldı ve Amerika'daki birilerinin böyle bir konuya neye dayanarak karışabileceğini hayal bile edemiyorum" da dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriRusya'dan ABD'ye Suudi Arabistan uyarısı: Karışmayın!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar