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’de kaosu mimarı:

, ’ı etnik ve mezhep temelli kaos ülkesine dönüştürüp ’a zemin hazırladı. Terör örgütü / öncelikli politikalara imza attı. ’de kötü bir miras bıraktı.

Suriye’de kaosu mimarı
ABD'nin 'la Mücadele Özel Temsilcisi Avukat Brett , 2004'te Bağdat Büyükelçisi John Negroponte'ye Anayasası'nın yazımında danışmanlık yaptı. 2009'a kadar Irak'taki mevcut kaosun taşlarını örüp DEAŞ'a zemin hazırladı. McGurk'ün ekibinin desteğini alan Şii lider , 2008- 2014 yıllarında giderek otoriterleşti. Sünnilerin dışlandığı Irak, siyasi, ekonomik ve toplumsal karmaşaya sürüklendi. McGurk, DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi olduğunda, hızla yükselerek Obama'yı Irak ve politikalarında yanlış yönlendirdi. Bağdat Büyükelçisi olmak istedi. Ama Senato'dan onay alamadı. McGurk, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya destek vererek parçalı bir Suriye haritası çizmek istedi. Teröristlerle kol kola geldi. Verdikleri plaketleri büyük bir sevinçle kabul etti. "Kürtler her gün kayıp veriyor ve biz onları bu tehlikeye karşı birleşmeleri konusunda cesaretlendiriyoruz" demişti. Son 6 aydır düşük profilde görev yapan McGurk, 'ın "Çekiliyoruz" açıklamasıyla şok oldu. İstifa etmek zorunda kaldı. Tüm hayalleri suya düştü.



NOEL BABAYA İNANMA
ABD Başkanı Donald Trump, her yıl olduğu gibi Noel arifesinde 'da ülke genelinden çocukların telefonda sorularını yanıtladı. İlkokul öğrencisiyle yaptığı sohbet, sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı. Trump'ın, 'ya inandığını söyleyen yedi yaşındaki Coleman'a, "Noel Baba'ya inanmak marjinal değil mi?" demesi gündem oldu. 'de ilkokul çocuklarına Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen görevden uzaklaştırılmıştı.


İSRAİL'DE ERDOĞAN KORKUSU
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, 'i çok tedirgin etti. Adalet Bakanı Ayelet Şaked, "Trump'ın bu adımı, İsrail'e yardımcı olmazken Erdoğan'ı güçlendiriyor" dedi. Şaked, Başkan Erdoğan ile ilgili kara propaganda da yaparak dünyaya terör örgütü /'yı koruma çağrısı yaptı.
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