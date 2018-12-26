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Nike Irving’e İlluminati gözü koydu

Ünlü spor markası Nike, İlluminati’nin ‘göz’ünü ’in yıldızı ’e emanet etti!..

Nike Irving’e göz koydu
NBA takımlarından 'in çılgın yıldızı ile Nike'ın İlluminati kardeşliği gündem oldu. Başarılı oyuncunun sponsoru Nike, Irving'in ayakkabısına 'göz' koydu. Bu durum dünya medyasında geniş yer buldu. Pergel ve gönyenin de kullanıldığı ürünlerle Kyrie Irving'e yön veren Nike, eleştirilere neden olsa da konuyla ilgili sessiz kaldı. Aynı şekilde Irving de iddialara cevap vermedi. İşte sosyal medyadaki yorumlar:

✖ Nike bu işi biliyor. Yapıyor ve sessiz kalıyor.
✖ Değişmeyen kural... İlluminati daima birilerini bulur ve kullanır. Beyonce da bunlardan biridir.
✖ Hedefi çok belli. 'yeni dünya düzenini' kurmaya çalışan İlluminati'nin bir hamlesi daha.

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