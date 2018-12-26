Facebook, Cambridge Analytica başta olmak üzere güvenlik ve gizlilik ihlalleri ile sarsıldığı 2018 yılında en büyük kayıplarından birini de kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'e yaşattı. 2018 yılına 73 milyar dolarlık kişisel serveti ile giren Zuckerberg, Bloomberg'in Milyarderler Endeksi verilerine göre yılbaşından bu yana 17 milyar dolardan fazla kaybetti. Zuckerberg'in kişisel serveti 55 milyar dolar seviyesine inerken; Facebook'un kurucusu, en zengin 500 kişi listesinde 2018'de en çok kayıp yaşayan kişi olarak da kayıtlara geçti. Facebook'un yüzde 13'lük hissesine sahip olan Zuckerberg, kişisel servetindeki bu kayba karşın, dünyanın en zenginleri listesinde 6'ncı sırada yer alıyor. Öte yandan Facebook'un hisseleri son 5 ayda yüzde 38'den fazla değer kaybetti. Piyasa değeri de 626 milyar dolardan 384 milyar dolara kadar geriledi.

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