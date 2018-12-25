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  • 25.12.2018 19:41
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 20:02

Son dakika: 'ndan 'Arimah' açıklaması

nca (MSB), ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan rejim güçlerine ait olduğunun gözlendiği bildirildi.

MSB'den flaş 'Arimah' açıklaması

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından ile ilgili gelişmeler çerçevesinde paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir." ifadeleri kullanılarak, gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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