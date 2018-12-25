Aktif volkanlarıyla ateş çemberi içinde olan Endonezya'da tsunami faciası yaşandı. Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami, taş taş üstünde bırakmadı. Faciada ölenlerin sayısı 373'e, yaralananların sayısı ise bin 459'a çıktı. 57 kişiden ise haber alınamadı. Tsunami 600'den fazla konutu yıktı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilileri bölgede bulunan Anak Krakatau Yanardağı'nda volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıkladı. Yanardağdaki hareketlilikten dolayı yeni bir tsunami uyarısı yapıldı.
MUCİZE KURTULUŞ ENDONEZYA'DA
281 kişinin yaşamını yitirdiği tsunami sonrası bir mucize yaşandı. Kurtarma ekipleri, üzeri enkazla kaplanan otomobilin içinde 12 saat boyunca yardım bekleyen Ali isminde küçük bir çocuğu kurtardı.
Endonezya'da yanardağdaki hareketilik tsunamiye yol açtı. Ölü sayısı 281'e çıktı. Tsunami uyarı sisteminin doğru çalışmadığı açıklandı.
MUCİZE KURTULUŞ ENDONEZYA'DA
281 kişinin yaşamını yitirdiği tsunami sonrası bir mucize yaşandı. Kurtarma ekipleri, üzeri enkazla kaplanan otomobilin içinde 12 saat boyunca yardım bekleyen Ali isminde küçük bir çocuğu kurtardı.
Endonezya'da yanardağdaki hareketilik tsunamiye yol açtı. Ölü sayısı 281'e çıktı. Tsunami uyarı sisteminin doğru çalışmadığı açıklandı.
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