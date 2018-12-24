ABD'de Federal Mahkeme, Kuzey Kore yönetimini Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'e işkence edildiği gerekçesiyle 501 milyon dolar tazminata mahkum etti.
Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve bunun ardından kısa sürede hayatını kaybeden Warmbier'in ailesinin Pyongyang yönetimine açtığı 1 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı.
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