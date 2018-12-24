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  • 25.12.2018 04:02

'ye açılan 1 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı

'de bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitiren 'li öğrenci 'in ailesinin Pyongyang yönetimine açtığı 1 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı. , "Warmbier'e işkence edilmesi, rehin alınması ve kanunsuzca öldürülmesi" nedeniyle Kuzey Kore'yi ABD'li öğrencinin ailesine ödenmek üzere 501 milyon dolar tazminata mahkum etti.



ABD'de Federal Mahkeme, Kuzey Kore yönetimini Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'e işkence edildiği gerekçesiyle 501 milyon dolar tazminata mahkum etti.

Kuzey Kore'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan ve bunun ardından kısa sürede hayatını kaybeden Warmbier'in ailesinin Pyongyang yönetimine açtığı 1 milyar dolarlık tazminat davası sonuçlandı.

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