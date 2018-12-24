Endonezya ağlıyor

Endonezya'da bulunana Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı'nda önceki gece tsunami meydana geldi. Felaket nedeniyle 222 kişinin yaşamını yitirdi. 754 yaralı ve 20 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Bölge genelinde 430 ev ve 9 otelin yanı sıra 10 teknenin zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgede faaliyette olan Anak Krakatau Yanardağı'ndaki patlamaların ardından yeni ay nedeniyle oluşan gelgit olayı ve su altındaki toprak kaymasının, tsunamiyi tetiklemiş olabileceği ifade edildi. 28 Eylül'de ise Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, 1500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
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