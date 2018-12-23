Türk heyetine Yemen’de BAE sorgusu

Yemen'e insani yardım için giden Türk heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakın hükümet güçleri tarafından alıkonuldu. Türk heyetinden bir görevli, Beşir Derneği'nden 2, Diyanet Vakfı'ndan bir kişinin insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım amaçlı geldiklerini, ancak 3 günden beri alıkonulmuş durumda bekletildiklerini aktardı. Aden'e birkaç kilometre kala hükümete bağlı ancak BAE'ye yakın askerler tarafından şehir merkezindeki bir karargaha getirildiklerini ifade eden görevli, burada 3 saati aşkın süre tutulduktan sonra akşam saatlerinde sevk edildikleri polis merkezinde pasaportlarına el konulduğunu ve sabaha kadar sorgulandıklarını anlattı. Türk heyetinin hala karakolda tutuldukları öğrenildi.
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