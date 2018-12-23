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  • 23.12.2018 22:26
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 22:49

uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi

'li uzay mekiği ve roket üreticisi , 'na ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.



Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.
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