ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi. Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.
Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki askeri uydu, ABD'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na "ulusal güvenlik alanında gönderdiği ilk uydu" olma özelliğini taşıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.