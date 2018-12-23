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  • 23.12.2018 18:25

Son dakika: Macron'dan açıklaması:Büyük hayal kırıklığı

Emmanuel Macron ABD'nin 'den çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Macron'dan flaş Suriye açıklaması

Emmanuel Macron, ABD Başkanı 'ın 'den çekilme kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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