Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararından dolayı büyük bir hayal kırıklığı duyduğunu ifade etti.
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