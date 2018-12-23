Mesut Özil, Başkan Tayyip Erdoğan'a forma verdiği için Almanya'da linçe uğradı. Irkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bıraktı. Almanya'nın Dünya Kupası hezimeti de ona fatura edildi. Ancak Panzerler'in başarısızlığı devam etti. Hatta Almanlar Mesut'a haksızlık yapıldığı kabul etti. Irkçı saldırıların merkezinde yer alan ve her fırsatta Mesut'u hedef gösteren Bild gazetesi ise bu saldırılardan vazgeçmedi.
Fotomontaj bir fotoğraf hazırladı. Mesut'un Başkan Erdoğan'a Arsenal forması verdiği fotoğrafa Başakşehir formasını monte etti. Ardından hiçbir kaynağa dayandırılmayan bir haber yaparak "Mesut, Erdoğan'ın takımı Başakşehir'e gidecek" diye yazdı. Aklı sıra Mesut ve Erdoğan yakınlığını ortaya koyarak, yaptığı ırkçı saldırıları haklı çıkarmaya çalıştı. Ancak Başakşehir bile bu transfer haberine şaştı.
Alman basını ırkçı saldırılarında Mesut Özi'in nişanlısı Amine Gülşe'yi de kullandı. Mesut'un, Gülşe'nin ısrarıyla Erdoğan ile buluştuğunu yazdı.
ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ
Spor Toto Süper Lig'in lideri olan Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, çıkan haberler üzerine Alman basınına konuştu. Gümüşdağ, "Özil, çok değerli bir futbolcu. Umarım bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişir. Eğer bizimle olmak isterse onun için her şeyi yaparız." ifadelerini kullandı.
Fotomontaj bir fotoğraf hazırladı. Mesut'un Başkan Erdoğan'a Arsenal forması verdiği fotoğrafa Başakşehir formasını monte etti. Ardından hiçbir kaynağa dayandırılmayan bir haber yaparak "Mesut, Erdoğan'ın takımı Başakşehir'e gidecek" diye yazdı. Aklı sıra Mesut ve Erdoğan yakınlığını ortaya koyarak, yaptığı ırkçı saldırıları haklı çıkarmaya çalıştı. Ancak Başakşehir bile bu transfer haberine şaştı.
Alman basını ırkçı saldırılarında Mesut Özi'in nişanlısı Amine Gülşe'yi de kullandı. Mesut'un, Gülşe'nin ısrarıyla Erdoğan ile buluştuğunu yazdı.
ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ
Spor Toto Süper Lig'in lideri olan Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, çıkan haberler üzerine Alman basınına konuştu. Gümüşdağ, "Özil, çok değerli bir futbolcu. Umarım bir gün yollarımız Başakşehir'de kesişir. Eğer bizimle olmak isterse onun için her şeyi yaparız." ifadelerini kullandı.
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