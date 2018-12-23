Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump, Suriye konusunda telefonda görüşme gerçekleştirdi. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. IŞİD ve Suriye'deki ortak dahlimizi ve ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve hayli koordineli çekilişini görüştük. Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar. Ayrıca yoğun genişletilmiş ticareti görüştük" ifadelerini kullandı.