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  • 23.12.2018 20:02
  • Son Güncelleme: 23.12.2018 20:19

: Başkan Erdoğan, Başkanı Trump ile görüştü

Gelen bilgisine göre Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Başkanı D.Trump, " 'la uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü

Başkan ve , konusunda telefonda görüşme gerçekleştirdi. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. IŞİD ve Suriye'deki ortak dahlimizi ve ABD askerlerinin bölgeden yavaş ve hayli koordineli çekilişini görüştük. Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar. Ayrıca yoğun genişletilmiş ticareti görüştük" ifadelerini kullandı.

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