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  • 22.12.2018 19:41
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 20:12

Son dakika: Trump: , 'ın icabına bakar

Başkanı sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı. Trump, “ ve bölgedeki ülkeler ’ı mağlup edebilir” dedi.

Trump'tan Türkiye açıklaması
Başkanı sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar paylaştı. Trump, "'dayım, yoğun çalışıyorum. Kapatma ve üzerine yapılan haberlerin çoğunluğu yalan" dedi. Suriye'den çekilme üzerine ise "Başkan olduğumda, iyice vahşileşmişti. DEAŞ şimdi büyük oranda etkisiz halde ve 'nin de içinde olduğu diğer bölge ülkeleri DEAŞ'ın çaresine bakmalı. Biz eve geliyoruz" diye mesaj paylaştı.


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