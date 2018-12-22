ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında yaptığı açıklama dünya gündemini salladı. Başkan Trump, Suriye topraklarından çekileceklerini açıkladı. Bu karar sonrası ABD askerleri konvoylar halinde bölgeden ayrılmaya başladı. Ancak bu durum ABD'nin besleyip büyüttüğü silah yağdırdı, kanlı terör örgütü PYD/YPG'yi şoka uğrattı. Kanlı örgütün sözde yöneticilerinden Salih Müslim ağlamaya başladı. "Gitmeyin" diyerek adeta ABD askerlerine yalvardı. Salih Müslim, ABD ile Türkiye'nin perde arkasında anlaştığını vurguladı.
IRAK'A DOĞRU GİDİYORLAR
ABD'nin Fox News kanalına konuşan PKK/PYD/YPG'li teröristler, çekilme kararıyla kâbus yaşadıklarını açıkladı. Terörist "Herkes üzgün ve korkmuş durumda. Bu tarihi bir hata. Amerika'nın parçası olmak istedik" diyerek içinde bulundukları şoku anlattı. Öte yandan ABD'nin çekilmeleri kapsamında ikinci aşama başladı. Dün de, Suriye'nin Irak sınır hattında ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.
IRAK'A DOĞRU GİDİYORLAR
ABD'nin Fox News kanalına konuşan PKK/PYD/YPG'li teröristler, çekilme kararıyla kâbus yaşadıklarını açıkladı. Terörist "Herkes üzgün ve korkmuş durumda. Bu tarihi bir hata. Amerika'nın parçası olmak istedik" diyerek içinde bulundukları şoku anlattı. Öte yandan ABD'nin çekilmeleri kapsamında ikinci aşama başladı. Dün de, Suriye'nin Irak sınır hattında ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.
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