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yalvardı: Gitme Coni’m

Amerika, ’den çekilme kararı aldı. Besleyip silah yağdırdığı //’li teröristleri panik sardı. Kanlı örgütün yöneticisi , Amerikan askerlerine ‘Gitmeyin’ diye yalvardı!

Gitme Coni’m
ABD Başkanı 'ın hafta başında yaptığı açıklama dünya gündemini salladı. Başkan Trump, topraklarından çekileceklerini açıkladı. Bu karar sonrası ABD askerleri konvoylar halinde bölgeden ayrılmaya başladı. Ancak bu durum ABD'nin besleyip büyüttüğü silah yağdırdı, kanlı terör örgütü /'yi şoka uğrattı. Kanlı örgütün sözde yöneticilerinden ağlamaya başladı. "Gitmeyin" diyerek adeta ABD askerlerine yalvardı. Salih Müslim, ABD ile 'nin perde arkasında anlaştığını vurguladı.



IRAK'A DOĞRU GİDİYORLAR
ABD'nin kanalına konuşan /PYD/YPG'li teröristler, çekilme kararıyla kâbus yaşadıklarını açıkladı. Terörist "Herkes üzgün ve korkmuş durumda. Bu tarihi bir hata. Amerika'nın parçası olmak istedik" diyerek içinde bulundukları şoku anlattı. Öte yandan ABD'nin çekilmeleri kapsamında ikinci aşama başladı. Dün de, Suriye'nin sınır hattında ABD'nin, terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı tırlar, Irak yönünde ilerlemeye başladı.
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