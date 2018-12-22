Ramos camide huzuru buldu

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos, cami görüntüleri ile dikkat çekti. Dubai'de gittiği Şeyh Zayed Camii'ni sosyal medya hesabından paylaşan Ramos, "Eşsiz bir yer" ifadesini kullandı. 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Ramos, dünyanın üçüncü büyüğü olan Şeyh Zayed Camii'ni ziyaret etti. Instagram hesabından caminin görüntülerini paylaşan 32 yaşındaki futbolcu, camiye hayran kaldığını ifade etti. Sergio Ramos'un caminin ana ibadet alanından paylaştığı fotoğraf 1 milyonu aşkın kişi tarafından beğenildi. İspanyol basınından AS, Ramos'un camideki görüntülerini 'Stattan camiye' başlığıyla duyurdu.
ŞEYH ZAYED CAMİ KİMLİK KARTI
1996'da inşasına başlanan cami, 2007'de ibadete açıldı.
Dünyanın 3'üncü büyüğü olan caminin eni 290 metre ve boyu 420 metre.
30 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasitede.
Avluda 107 metre uzunluğunda minareler var.
Camide farklı boyutta 82 kubbe yer alıyor.
7 büyük kandilde, 40 milyon Swarovski kristali bulunuyor.
En büyük kandil 40 kilogram ağırlığında ve 24 ayar altınla kaplanmış.
5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki ana ibadet alanı halısı, dünyada elle dokunan en büyük halı olma özelliğine sahip.
ŞEYH ZAYED CAMİ KİMLİK KARTI
1996'da inşasına başlanan cami, 2007'de ibadete açıldı.
Dünyanın 3'üncü büyüğü olan caminin eni 290 metre ve boyu 420 metre.
30 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasitede.
Avluda 107 metre uzunluğunda minareler var.
Camide farklı boyutta 82 kubbe yer alıyor.
7 büyük kandilde, 40 milyon Swarovski kristali bulunuyor.
En büyük kandil 40 kilogram ağırlığında ve 24 ayar altınla kaplanmış.
5 bin 700 metrekare büyüklüğündeki ana ibadet alanı halısı, dünyada elle dokunan en büyük halı olma özelliğine sahip.
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