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  • 22.12.2018 16:27
  • Son Güncelleme: 22.12.2018 16:30

NASA radarları Holiday Asteroidi'ni görüntüledi! Holiday Asteroidi nedir?

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bugün Dünya'ya yakın geçiş yapması beklenen Holiday Asteroidi'ni radarla görüntüledi.

NASA görüntüledi! Dünyaya yaklaşıyor

NASA, Kaliforniya'daki Goldstone Güneş Sistemi Radarı, Batı Virginia'daki Green Bank Teleskobu ile Porto Rico'daki Arecibo Gözlemevinin Holiday Asteroidi'ni kayda aldığı radar fotoğraflarını internet sitesinde yayınladı. 15-19 Aralık'a ait fotoğraflarda, 1,6 kilometre çapındaki patates görünümlü asteroidin dış hatları belirgin olarak seçilebiliyor.

"2003 SD220" adı verilen Holiday Asteroidi bugün Dünya'ya 2,9 milyon kilometre mesafeden yakın geçiş yapacak.

Bu asteroidin son 400 yılda yaptığı en yakın geçiş olacak. Holiday Asteroidi'nin bundan daha yakın geçişi 2070'te yapması bekleniyor.

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