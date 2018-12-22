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Kanatlandırmaz öldürür!

Kanatlandırmaz öldürür!
Enerji içecekleri yüzyılın kabusu haline geldi. 2013 Kainat Güzeli olan Filipinli Bea Rose Santiago, fazla içeceği içmekten böbreklerini kaybetti. Genç kadının 'nın Toronto kentinde hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Santiago böbrek nakli için sıraya girdi. Diyaliz makinesine bağlanan genç kadının böbreklerinin iflas etmesinden içtiği enerji içeceklerinin etkili olduğu belirtildi. Bu arada yapılan araştırmalar enerji içeceklerinin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre yalnızca 2 kutu enerji içeceği bazı atardamarları genişleterek kan basıncını düşürüyor, bu da kalbin durmasına sebep olabiliyor. Böbreklerin işlevini
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