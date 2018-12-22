Kanatlandırmaz öldürür!

Enerji içecekleri yüzyılın kabusu haline geldi. 2013 Kainat Güzeli olan Filipinli Bea Rose Santiago, fazla enerji içeceği içmekten böbreklerini kaybetti. Genç kadının Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Santiago böbrek nakli için sıraya girdi. Diyaliz makinesine bağlanan genç kadının böbreklerinin iflas etmesinden içtiği enerji içeceklerinin etkili olduğu belirtildi. Bu arada yapılan araştırmalar enerji içeceklerinin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre yalnızca 2 kutu enerji içeceği bazı atardamarları genişleterek kan basıncını düşürüyor, bu da kalbin durmasına sebep olabiliyor. Böbreklerin işlevini
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.